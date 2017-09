Andere artikelen







1.3 ONZE WERELD





Ieders leven wordt in meer of mindere mate gekenmerkt door een rode- zwarte- en zilveren draad. Onze ervaringen kunnen we zien als het lesprogramma op onze Aardeschool. De mensen die we tegenkomen zijn onze leraren en dat is een nieuw besef. Ervaringen van gisteren en de keuze van vandaag is bepalend voor de dag van morgen.

HIER EN NU

Soms moet men terugblikken om vooruit te kunnen kijken. Ervaringen; een waardevolle bijdrage in geestelijke ontwikkeling. Uitdaging om te overdenken hoe zinvol het leven kan zijn. Het draait om de vraag wie je werkelijk bent, wat je werkelijk wilt en waarom je hier op aarde bent. Zoektocht naar de zin van het bestaan. DROMEN

In onze dromen op zoek naar het einde van de regenboog of klavertje vier in groene weiden. Iedereen wil een leven van voorspoed en geluk; maar we lijken de weg daarheen niet te kennen. Intuïtie kan een goede raadgever zijn. VERLEDEN EN TOEKOMST

Naarmate we in de loop der jaren ouder en rijper worden, krijgen we intenser voeling met de echte waarden in ons leven. Het verleden wordt steeds groter, de toekomst steeds kleiner. De scheidslijn tussen zijn en niet zijn is flinterdun. TENSLOTTE

Met bijzonder veel genoegen heb ik ´Mijn Levensboek' geschreven. Toegegeven; bij het oproepen van herinneringen kwam ik in diverse stemmingen. Emoties; glimlach en traan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter uiteindelijk is alles relatief: ´Een haar op je hoofd is weinig; een haar in de soep is veel.´ Ouders, buren, vrienden en vriendinnen; ik heb u lief...!!! CARPE DIEM / RENÉ SCHUPP







